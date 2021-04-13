A Honor Roll
Grade 8
Lucas Bogucki
Savannah Holdren
Angel Mancia Sanchez
Aidan Mattox
Grade 7
Matthew Armstrong
Avalin Bohlinger
Kaleigh Burton
Macyn Dyer
Faye Martinez Conley
Austin Meyer
Yaquelin Orellana-Moran
Dominic Scott
Kassidy Szkopiec
Matthew Taylor
Grade 6
Arianna Bohlinger
Robert Buckley
Misty Dillon
Sophie DiRuzza
Briley Iseminger
Lindsay Lowe
Riley Meyer
Maria Ochoa
Azlee Reynolds
Felicity Selby
AB Honor Roll
Grade 8
Patricia Beck
Madison Bohlinger
Keegan Hall
Kierra Jones
Cassidy Snodgrass
David Spencer
Grade 7
Audrey Conradi
Hayden Fuller
Hailey Hall
Madalynne Hanley
Gaveena Hernandez
Jacob Joseph
Livia Kollman
Colton Marks
Haley McElroy
Kristin Rokicki
Trey Schermann
Addison Strasburger
Dylinn Stump
Hailey Tordai
Grade 6
Keira Beardsley
Izabella Challoner
Madison Conrad
Elizabeth Corbett
Lily Cripe
Cora Groover
Grayson Hartman
Joselyn Hernandez Portillo
Jacob Lockhart
Brooklynn McPeters
Efrain Pizano
Noah Robertson
Baltazar Sanchez
Faye Springsteen
Caylee Spurlock
Alyssa Standish
Brixton Surrett
Lyric Whaley
McKayla Wheeler
Gage Wirtz