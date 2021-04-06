North Newton High School
12th Grade All A
Blann, Kylie
Burke, Harmoney
Churchill, Hope
Cooper, Hannah
Deerwester, Jessica
Dresbaugh, Mackendzie
Ehlinger, Cade
Evans, Keely
Galvan, Logyn
Hiscox, Hannah
Mauck, Miranda
Neal, Sarah
Resendez, Lilyanna
Smith, Auston
Szczepanski, Nikole
12th Grade A/B
Binge, Madeline
Brown, Kainan
Casares, Hailey
Crane, Kaydence
Davis, Chase
Downey, Andrew
Goddard, Austin
Hinch, Danielle
Nilsen, Madison
Porter, Cameron
Richardson, Luke
Swank, Griffin
Wachter, Eden
Wilson, Aidan
11th Grade All A
Alexander, Grace
Calinski, Ardyn
Cunningham, Mikkel
Ehlinger, Cayci
Gonczy, Garrett
Hollopeter, Grace
Knight, Isaac
Mathis, Sarah
Michaels, Cameryn
Morrison, Nina
Rainford, Bryce
Schleman, Heidi
Tharp, Raymond
Williams, Ryan
Williamson, Faith
Williamson, Hope
11th Grade A/B
Barron, Dylan
Bradley, Samantha
Johnson, Gavin
Pennington, Kaitlyn
Petri, Cole
Schleman, Harley
10th Grade All A
Arrenholz, Madelyn
Balfanz, Destiny
Crocker, Allyssia
Cunningham, Lexi
Dunn, Christian
Erickson, Emma
Frey, Danielle
Krick, Kenneth
Olive, Lyndsay
Orne, Beverly
Robson, Brooklyn
Tellez, Jasmine
Vincent, Katelyn
10th Grade A/B
Banister, Faith
Barkley, Bain
Barron, Aydan
Beck, Lillianna
Colovos, Andrew
Drenth, Simon
Dull, Peyton
Ehlinger, Cale
Fiedler, Austin
Lanto, Katie
Pittman, Kelly
Reese, Abigail
Slavings, Cayley
Spoor, Joshua
Wynn, Olivia
9th Grade All A
Barron, Lilijana
Coleman, Aiden
Lucero, Fatima
Mathis, Katie
Peters, Grace
Schleman, Makenna
Walsh, Emily
9th Grade A/B
Funk, Josey
Gagnon, Evan
Galvan, London
Geren, John
Goetz, Lorain
Johnson, Caleb
Jones, Nuno
LaTulip, Isabella
LaTulip, Jakin
Ludlow, Mya
McCann, Kendra
Peters, Caleb
Tharp, Malcolm
Wilson, Madison
Wilson, Mason
Wynn, Summer
Zander, Lane
North Newton Junior High
8th Grade All A
Banister, Leah
Busboom, June
Diaz, Sofia
Hall, Melanie
Laskey, Katrina
Lawrence, Jasmine
Mark, Gage
Rainford, Sydney
Wilson, Leila
8th Grade A/B
Albrecht, Lori
Bijak, Jennavive
Blann, Allea
Domele, Anthony
Galvan, Juliana
Jeka, Alexis
Mathews, Ava
Slavings, Trista
Watkins, Cade
Zelivetz, Isabelle
7th Grade All A
Bijak, Joseph
Milak, Nina
Turner, Aaron
Wagoner, Emma
Winebrenner, Isabella
7th Grade A/B
Barron, Andrijana
Christenson, Brynn
Gregory, Jack
Higgins, Riley
Holloway, Uriel
Johnson, Ryan
Kutsch, Jared
Laskey, Kian
Mathis, John
Mullin, Maggie
Nava, Saraya
Neeley, Shelby
Symons, Addison
Zander, Luke