SIXTH :
GOLD
MADISON AMELL
ALEX ANGUS
MALACHI ARK
COLTON J BURTON
SALLIE CURLING
CHACE HITCHENS
LANCE HUMMEL
STEPHANIE KAECH
Allen Luccero
KAYLEIGH PELLETT
ANDREW PELLETT
LEXA PORTH
GRACE RICHIE
TRACE ROGERS
ALEXIS TAYLOR
ANGELINA THOMPSON
LILLIAN TUCEK
MITCH WILLIAM WOODS
SILVER
SKYLAR SANDERS
GARRETT SMOLKOVICH
BRONZE
KAMI BROWELL
RACHEL DARDA
AIDEN KENNEDY
SEVENTH:
GOLD
Rosie Bennett
Wyatt Breen
Lily Burns
Rebecca Griner
Madison McNeil
Glen Richie
Melanie Tamayo
SILVER
Lauren Brzuchowski
Riley Hastings
Adriana Hummel
EIGHTH:
GOLD
Lainey Bertrand
KHAYMAN ESSINGTON
KAILEB GASH
YESINYA GOODMAN VASQUEZ
ANTHONY HARRELL
KASANDRA HUGHES
KADIE HUMMEL
Amber Liescke
AYLIN LUCERO
AUBREE MATHENA
SPENCER MORENO
ROSMOND PRISOCK
MASON RIEBE
ALLISON SCHUETTE
DANIELLE TAYLOR
ETHAN TUCEK
FRANKIE TUTTILA
SILVER
DESTINY HENSLEY
KYLA KEMPLIN
BRONZE
ALEXIS BURNS
MJ MCDERMOTT