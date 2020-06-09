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Excellence

Adam Hanford

Ava Reinhart

Bill Swenson

Emeline Bagwell

Hallee Johnson

Iris Latimer

Jerilyn Dunlavey

Karly Suhl

Kylie Rust

Maddison DeOrnellas

Mason Hazelwood

Mason Loschen

Megan O'Dell

Paityn Badgley

Achievement

Alex Koenig

Alyssa Steffy-Cannan

Audrey McCoy

Ava Masco

Briana Bachman

Chad Wilkins Jr.

Cora Busby

Dierks Klann

Ethan Tome

Gabi Barradas

Gavin Kief

Grant Marshall

Hayli Glad

Henry Skinner

Kaiden Wilson

Kaitlynn Laboy

Maddisyn Joslin

Mateo Olivares

Meiki Bristle

Sienna Neal

Taylor Cole

Triniti Steffy-Cannan