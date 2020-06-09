Excellence
Adam Hanford
Ava Reinhart
Bill Swenson
Emeline Bagwell
Hallee Johnson
Iris Latimer
Jerilyn Dunlavey
Karly Suhl
Kylie Rust
Maddison DeOrnellas
Mason Hazelwood
Mason Loschen
Megan O'Dell
Paityn Badgley
Achievement
Alex Koenig
Alyssa Steffy-Cannan
Audrey McCoy
Ava Masco
Briana Bachman
Chad Wilkins Jr.
Cora Busby
Dierks Klann
Ethan Tome
Gabi Barradas
Gavin Kief
Grant Marshall
Hayli Glad
Henry Skinner
Kaiden Wilson
Kaitlynn Laboy
Maddisyn Joslin
Mateo Olivares
Meiki Bristle
Sienna Neal
Taylor Cole
Triniti Steffy-Cannan