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NEWTON COUNTY — The North Newton School Board of Trustees and the school corporation would like to thank the following businesses, individuals and organizations for their generous donations and choosing to make a positive difference in the lives of the Class of 2020 students at North Newton:

Scholarship Donors:

BEAVER TOWNSHIP TRUSTEE

CALUMET ATHLETIC OFFICIALS ASSOCIATION

CHANCELLOR’S OPPORTUNITY AWARD

CHRIS LACOSSE MEMORIAL

CHUCK & LARRY WHALEY 4-H/FFA MEMORIAL

COLFAX TOWNSHIP TRUSTEE

COMMUNITY STATE BANK OF BROOK

DONNA SCHANLAUB LACOSSE & HAROLD LACOSSE MEMORIAL

DR. CECIL & MRS. GLADYS JOHNSON MEMORIAL

GEORGE D. & BERTHA B. HOLLEY SR. MEMORIAL

GRACE PAMPEL MEMORIAL

HERB DRESBAUGH III MEMORIAL

INDIANA FFA LICENSE PLATE AWARD

JACKSON TOWNSHIP TRUSTEE

JAMES & BETTY DYE MEMORIAL

JAMIE CARLSON 4-H/FFA MEMORIAL

JASPER COUNTY ART LEAGUE

JEFF SYMONS MEMORIAL

KENTLAND BANK

LAKE TOWNSHIP TRUSTEE

LINCOLN TOWNSHIP TRUSTEE

LOIS HENSEL MEMORIAL

MOROCCO AMERICAN LEGION POST 146

MOROCCO HIGH SCHOOL ALUMNI/RUTH CORBIN ASSOCIATION

MOROCCO PROJECTS UNLIMITED

MT. AYR ALUMNI ASSOCIATION

NEWTON COUNTY EXTENSION HOMEMAKERS

NEWTON COUNTY LANDFILL

NEWTON COUNTY LILLY ENDOWMENT COMMUNITY FOUNDATION

NORTH NEWTON ACADEMIC BOOSTERS

NORTH NEWTON CHAMBER OF COMMERCE

NORTH NEWTON FFA

NORTH NEWTON NATIONAL HONOR SOCIETY

SCOTT LUCAS MEMORIAL

SCOTT MADISON MEMORIAL

TOM, DANIS, & MARGIE WILSON MEMORIAL

WESTERN INDIANA OFFICIALS ASSOCIATION

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